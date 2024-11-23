بوتين: صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي ليس تحديثًا بل تطويرًا جديدًا



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الجمعة أن صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي الذي تم تطويره حديثًا، ليس مجرد تحديث للأنظمة الصاروخية القديمة، بل هو ابتكار جديد من عمل المتخصصين في روسيا الحديثة.



وأشار بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري إلى أن "أوريشنيك" ليس تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة بل هو تطوير حديث يعكس تقدم روسيا في هذا المجال.



وأضاف أن "مستقبل روسيا يعتمد إلى حد كبير على حل مشاكل العمليات الخاصة"، مؤكدًا أن "أوريشنيك" هو سلاح دقيق للغاية وليس من أسلحة الدمار الشامل، مبينًا أن روسيا ستواصل إجراء تجارب على هذه المنظومة التي لا يوجد مثيل لها في العالم حاليًا.وركز الرئيس الروسي على أهمية امتلاك روسيا لهذه المنظومة التي لا تمتلكها أي دولة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الأسلحة يعزز سيادة روسيا وأمنها الإقليمي. كما أضاف أن منظومة "أوريشنيك" ستكون ضمانًا إضافيًا لأمن روسيا.بوتين شدد على أن "أوريشنيك" تم تطويره باستخدام آخر التطورات التكنولوجية، معربًا عن فخره واعتزازه بالنتائج السريعة لهذا المشروع. ولفت إلى أن روسيا تمتلك قاعدة تكنولوجية صناعية وعلمية قوية لدعم أمنها.من جهة أخرى، أعلن بوتين في وقت سابق عن نجاح القوات الروسية في اختبار منظومة "أوريشنيك" في ظروف قتالية، والتي كانت ردًا على ما وصفه بـ "الأعمال العدوانية" التي ترتكبها دول حلف الناتو ضد روسيا. وكشف عن تنفيذ ضربة بواسطة صاروخ "أوريشنيك" على مصنع في دنيبروبيتروفسك، مشيرًا إلى أن الصاروخ كان خاليًا من الرأس النووي.