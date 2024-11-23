9 قتلى و23 جريحا في الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة الفوقا في بيروت

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قتل 9 أشخاص وأصيب 23 آخرون، اليوم السبت، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البسطة الفوقا في بيروت بلبنان.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 4 أشخاص، فيما نقلت مراسلتنا لاحقا عن مصدر طبي خاص قوله إنه تم انتشال جثامين 5 أشخاص جدد بينهم سيدة.





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وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية 4 غارات بالصواريخ الموجهة على مبان سكنية في منطقة البسطا الفوقا وسط العاصمة بيروت.



وأفادت معلومات بأن طبيعة التفجير وحجمه وحدوثه دون إنذار يشير إلى أنها عملية اغتيال، حيث استهدفت الغارات مناطق سكنية مكتظة عند شارع فتح الله وتسببت بدمار كبير جدا، وأدت لانهيار 5 مبان سكنية بشكل كامل.



من جانبه، كشف مصدر عسكري لـ"ريا نوفوستي" أن "الصواريخ التي اسُتخدمت في الغارات على بيروت هي صواريخ خارقة للتحصينات (ارتجاجيّة) وقد نتج عنها صوت كبير سُمعَ صداه في مدينة صيدا والجبل".



وفي وقت سابق، اليوم السبت، شن الطيران الإسرائيلي 5 غارات استهدفت الضاحية الجنوبية منها حارة حريك وبئر العبد والشياح والغبيري وشارع المصبغة ودوار شاتيلا، وفقا لقناة "الجديد" اللبنانية.



من جانبه، قال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "إلى جميع السكان الموجودين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حارة حريك، الغبيري، أنتم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".



وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".



وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق الحدث وحارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد أوامر إخلاء فورية أصدرها الجيش، صباح أمس الجمعة.