انطلاق أعمال القمة العربية - الإسلامية غير العادية.. اليوم

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تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.



وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في العاصمة الرياض، أمس، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة.





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وتأتي هذه القمة امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023.



وشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش.



وزير الشؤون الخارجية يشارك في القمة



ويترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.



وستبحث القمة العربية الإسلامية المشتركة، وفق بلاغ للخارجية نشرته مساء يوم الأحد، " الأوضاع المتردية الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة."



كما سيعقد الوزير، على هامش الأشغال، اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة لاستعراض العلاقات الثنائية والتداول في مواضيع تتصل بالأمن والسلم في المنطقة.