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ترامب: سأفوز بالانتخابات

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 06:32 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في تجمع الاثنين، إنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية، وأطلق وعودا بتغييرات محتملة.

وقال ترامب: "يفصلنا يوم واحد عن أهم حدث في تاريخ بلادنا"، ووعد بإنهاء "التضخم وتدفق المهاجرين غير الشرعيين".

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وأضاف الرئيس الأميركي السابق: "سوف يكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلا وركودا".

وأظهر استطلاع رأي أجرته شبكة "إي بي سي" نيوز، يوم الاثنين، تقليص المرشح الجمهوري دونالد ترامب الفارق مع منافسته كامالا هاريس.

ووفقا للاستطلاع، فقد حصل ترامب على 46.9 بالمئة مقابل 47.9 بالمئة لهاريس.

يجد الاستطلاع الأخير لـ"إي بي سي"نيوز للحملة الرئاسية لعام 2024، منافسة متقاربة تحددها القوى المتضاربة التي ساعدت كل من الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في سعيهما إلى البيت الأبيض.


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