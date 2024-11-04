استطلاع: مؤشرات تأييد متقاربة جدا لهاريس وترامب

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أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية بأن استطلاعها النهائي لآراء الأمريكيين قبل الانتخابات الرئاسية أظهر مؤشرات تأييد متقاربة جدا للمرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب.



وأشارت نتائج الاستطلاع، التي تم نشرها يوم الأحد، إلى أن كلا من هاريس وترامب يحظيان بتأييد 49% من الأمريكيين، فيما قالت نسبة الـ 2% المتبقية من الناخبين إنه من الصعب عليهم الاختيار.



وأشارت نتائج الاستطلاع، التي تم نشرها يوم الأحد، إلى أن كلا من هاريس وترامب يحظيان بتأييد 49% من الأمريكيين، فيما قالت نسبة الـ 2% المتبقية من الناخبين إنه من الصعب عليهم الاختيار.

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ولفتت "إن بي سي" إلى أن نتائج الاستطلاع الأخير لم تتغير مبدئيا بالمقارنة مع الاستطلاع الذي جرى في أكتوبر الماضي، حيث حصل كلا المرشحين على 48% من أصوات المشاركين في الاستطلاع.



وفي حال إدراج أسماء مرشحين آخرين على القائمة، يحصل ترامب على 47% من الأصوات مقابل 46% لهاريس.



وأظهر الاستطلاع تباينا كبيرا بين مواقف الناخبين تجاه بعض القضايا، حيث يتمتع موقف هاريس بشأن مسألة الإجهاض بتأييد أكبر بـ 20% من موقف ترامب بشأن المسألة ذاتها.



وبين الاستطلاع كذلك تباينا كبيرا في مواقف الجنسين من المرشحين، حيث يتمتع ترامب بتأييد أوسع بين الرجال (58% مقابل 40% لهاريس)، وكامالا هاريس بين النساء (57% مقابل 41% لترامب).



وستجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن يتم تنصيب رئيس جديد للبلاد في 20 يناير المقبل.



المصدر: "إن بي سي"