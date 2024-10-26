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"حزب الله" يوجه أمرا بالإخلاء لسكان 25 مستوطنة في شمال إسرائيل

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خريطة تضك أسامي مستوكنات في شمال إسرائيل أمر حزب الله اللبناني سكانها بالإخلاء
Publié le Samedi 26 Octobre 2024 - 19:41 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وجه "حزب الله" اللبناني مساء اليوم السبت، إنذارا بالإخلاء لسكان عدة مستوطنات في شمال إسرائيل.
ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو لأسماء المستوطنات المطالبة بالإخلاء معلقا عليها بالقول: "إلى كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في هذا البيان. يطلب إليكم الإخلاء فورا. مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".


...

وورد في الفيديو أسماء المستوطنات الآتية:

كريات شمونة، يسود هامعلاه، أييليت هاشاحر، حتسور حجليليت، كرمئيل، معالوت ترشحيا، إيفين مناحيم، نهاريا، روش بينا، شامير، شاعل، ميرون، كابري، أبيريم، دلتون، نفي زيف، كتسرين، كفار حناينا، مانوت، بيت هاعيمك، كفار فراديم، حراشيم، بيريا، كدمات تسفي، وبار يوحاي.

وبذلك، يبلغ عدد المستوطنات التي أمر "حزب الله" سكانها بالإخلاء 25 مستوطنة.

هذا وختم "حزب الله" الفيديو بتحذيره للمستوطنين، مكتوبا باللغة العبرية .


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