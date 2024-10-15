لأول مرة.. أذرع "سبيس إكس" تلتقط بنجاح معزز الصاروخ "ستارشيب" العملاق عند الهبوط

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نجحت شركة "سبيس إكس" في استعادة معزز الصاروخ "ستارشيب" الفضائي بعد رحلة تجريبية خامسة استمرت قرابة 7 دقائق.



وأظهرت لقطات بثتها شركة "سبيس إكس" أذرع ميكانيكية مثبتة على منصة الإطلاق وهي تلتقط حاملة "سوبر هيفي" قبل تثبيتها.





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كما أعلنت شركة "سبيس إكس" أن المركبة الفضائية "ستارشيب" هبطت بنجاح في المحيط الهندي.



وتتكون مركبة "ستارشيب" من جزأين: الأول، معزز "سوبر هيفي"، والثاني، المركبة الفضائية "ستارشيب".



