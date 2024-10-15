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لأول مرة.. أذرع "سبيس إكس" تلتقط بنجاح معزز الصاروخ "ستارشيب" العملاق عند الهبوط

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Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 10:57 قراءة: 0 د, 24 ث
      
نجحت شركة "سبيس إكس" في استعادة معزز الصاروخ "ستارشيب" الفضائي بعد رحلة تجريبية خامسة استمرت قرابة 7 دقائق.

وأظهرت لقطات بثتها شركة "سبيس إكس" أذرع ميكانيكية مثبتة على منصة الإطلاق وهي تلتقط حاملة "سوبر هيفي" قبل تثبيتها.

...

كما أعلنت شركة "سبيس إكس" أن المركبة الفضائية "ستارشيب" هبطت بنجاح في المحيط الهندي.

وتتكون مركبة "ستارشيب" من جزأين: الأول، معزز "سوبر هيفي"، والثاني، المركبة الفضائية "ستارشيب".



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