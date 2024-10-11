تفاعل كبير مع تصريحات فنانة كويتية شهيرة: شقيقتي تزوجت طليقي!

وأضافت: "يومها كسرت البيت كله، انهارت نفسيتي انهارت، كنت آخد علاج نفسي خلي العالم يدري مايهمني، كنت باخد كورتيزون، ونفسيتي تحت الصفر، ونوم ما كنت أنام، أكل ما كنت أكل، كنت فقط أخد بس حبوب منومة وأنام، آبي أنسى ومخي ينسى، بدي أتخلص من الحياة ومن الواقع".

قصة حياتها تنفع فيلم!

طلع الواقع فيه الي ابشع من الأفلام و المسلسلات الي نضحك عليها و نقول "وش هالدراما"



شوق الموسوي ممثلة كويتية اهلها قالوا لها ان امها ميتة و بعدين اكتشفت انها عايشة



عمتها طردتها من البيت لانها غارت على زوجها منها و كان معها طفل



اختها تزوجت طليقها

🫢🫢 pic.twitter.com/nHIZ0jKVJP — MarMar (@MarMarNew) October 9, 2024

شفتوا لقاء الممثلة " شوق الموسوي" في بودكاست تحت الصفر 😢



"شوق" باللقاء فتحت قلبها وتكلمت عن قصة حياتها اللي مايعرفها الجمهور .. وتطرقت لمواضيع ومواقف حساسة سارت في حياتها وكانت هذه اول مره تتكلم عنها



بعطيكم ملخص كامل للقاء وللاشياء اللي قالتها فيه 👇🏻 pic.twitter.com/GiFLEfFWvL — Trendy Taraf | تَرف (@Trendy_Taraf) October 10, 2024

وكشفت شوق أنها لا تعرف أين اختفت والدتها، وهي من جنسية غير خليجية، وليس لديها سوى صورة واحدة لها، لأن زوجة والدها أحرقت كل صورها بدافع "الغيرة".وقالت إنها لم تعرف أن والدتها على قيد الحياة إلا بعمر الـ 14 عاما، حيث كان أهلها يزعمون أن أمها توفيت أثناء ولادتها إلى أن اكتشفت الحقيقة، حينما تحدثت إليها للمرة الأولى والأخيرة، لتسأل عنها في مكالمة هاتفية، وبينما كانت تؤكد لها أنها أمها من خلال علامة في جسدها، انتزع عمها من يدها سماعة الهاتف، وشتم الأم وأغلق وأنهى المكالمة.وعن سبب اختفائها لفترة، وعودتها في هذا اللقاء، فسرت شوق ذلك بـ"الطيبة الزائدة التي تؤدي إلى السذاجة" بحسب تعبيرها، وقالت إنها تعرضت لحرب من أشخاص في الوسط الفني لم تشأ أن تذكر أسماءهم، وألمحت لوجود فنانة من جيلها، كانت تسعى لتعطيل مسيرتها".