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تفاعل كبير مع تصريحات فنانة كويتية شهيرة: شقيقتي تزوجت طليقي!

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 11:44 قراءة: 2 د, 2 ث
      
تفاعل نشطاء مع فيديو متداول للفنانة الكويتية شوق الموسوي على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كشفت عن العديد من المواقف والأزمات التي مرت في حياتها، وأبرزها زواج شقيقتها من طليقها.

وأضافت: "يومها كسرت البيت كله، انهارت نفسيتي انهارت، كنت آخد علاج نفسي خلي العالم يدري مايهمني، كنت باخد كورتيزون، ونفسيتي تحت الصفر، ونوم ما كنت أنام، أكل ما كنت أكل، كنت فقط أخد بس حبوب منومة وأنام، آبي أنسى ومخي ينسى، بدي أتخلص من الحياة ومن الواقع".

...

وكشفت شوق أنها لا تعرف أين اختفت والدتها، وهي من جنسية غير خليجية، وليس لديها سوى صورة واحدة لها، لأن زوجة والدها أحرقت كل صورها بدافع "الغيرة".


وقالت إنها لم تعرف أن والدتها على قيد الحياة إلا بعمر الـ 14 عاما، حيث كان أهلها يزعمون أن أمها توفيت أثناء ولادتها إلى أن اكتشفت الحقيقة، حينما تحدثت إليها للمرة الأولى والأخيرة، لتسأل عنها في مكالمة هاتفية، وبينما كانت تؤكد لها أنها أمها من خلال علامة في جسدها، انتزع عمها من يدها سماعة الهاتف، وشتم الأم وأغلق وأنهى المكالمة.

وعن سبب اختفائها لفترة، وعودتها في هذا اللقاء، فسرت شوق ذلك بـ"الطيبة الزائدة التي تؤدي إلى السذاجة" بحسب تعبيرها، وقالت إنها تعرضت لحرب من أشخاص في الوسط الفني لم تشأ أن تذكر أسماءهم، وألمحت لوجود فنانة من جيلها، كانت تسعى لتعطيل مسيرتها".


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