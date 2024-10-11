تفاعل كبير مع تصريحات فنانة كويتية شهيرة: شقيقتي تزوجت طليقي!
وأضافت: "يومها كسرت البيت كله، انهارت نفسيتي انهارت، كنت آخد علاج نفسي خلي العالم يدري مايهمني، كنت باخد كورتيزون، ونفسيتي تحت الصفر، ونوم ما كنت أنام، أكل ما كنت أكل، كنت فقط أخد بس حبوب منومة وأنام، آبي أنسى ومخي ينسى، بدي أتخلص من الحياة ومن الواقع".
يا عمري #شوق_الموسوي عانت كثير بحياتها الله يعوضها خير يا رب تحزن هالقصص اللي ما فيها رحمه ولا من أي طرف من الأطراف لا خوال ولا أعمام💔💔#عبداللة_الطلحي pic.twitter.com/uF23L9XKUW— Qoot🎧 (@0Thebrokengirl) October 9, 2024
وكشفت شوق أنها لا تعرف أين اختفت والدتها، وهي من جنسية غير خليجية، وليس لديها سوى صورة واحدة لها، لأن زوجة والدها أحرقت كل صورها بدافع "الغيرة".
قصة حياتها تنفع فيلم!— MarMar (@MarMarNew) October 9, 2024
طلع الواقع فيه الي ابشع من الأفلام و المسلسلات الي نضحك عليها و نقول "وش هالدراما"
شوق الموسوي ممثلة كويتية اهلها قالوا لها ان امها ميتة و بعدين اكتشفت انها عايشة
عمتها طردتها من البيت لانها غارت على زوجها منها و كان معها طفل
اختها تزوجت طليقها
🫢🫢 pic.twitter.com/nHIZ0jKVJP
وقالت إنها لم تعرف أن والدتها على قيد الحياة إلا بعمر الـ 14 عاما، حيث كان أهلها يزعمون أن أمها توفيت أثناء ولادتها إلى أن اكتشفت الحقيقة، حينما تحدثت إليها للمرة الأولى والأخيرة، لتسأل عنها في مكالمة هاتفية، وبينما كانت تؤكد لها أنها أمها من خلال علامة في جسدها، انتزع عمها من يدها سماعة الهاتف، وشتم الأم وأغلق وأنهى المكالمة.
الفنانة شوق الموسوي— Basma🇸🇦 (@JustBasma_1) October 9, 2024
قصتها تحزن ألم وخذلان من اقرب الناس لها الآهل الله يعوضها ويجبر قلبها💔#شوق_الموسوي#شوق#الكويت#رهف_القحطاني pic.twitter.com/8b8WIQQ4Cg
وعن سبب اختفائها لفترة، وعودتها في هذا اللقاء، فسرت شوق ذلك بـ"الطيبة الزائدة التي تؤدي إلى السذاجة" بحسب تعبيرها، وقالت إنها تعرضت لحرب من أشخاص في الوسط الفني لم تشأ أن تذكر أسماءهم، وألمحت لوجود فنانة من جيلها، كانت تسعى لتعطيل مسيرتها".
شفتوا لقاء الممثلة " شوق الموسوي" في بودكاست تحت الصفر 😢— Trendy Taraf | تَرف (@Trendy_Taraf) October 10, 2024
"شوق" باللقاء فتحت قلبها وتكلمت عن قصة حياتها اللي مايعرفها الجمهور .. وتطرقت لمواضيع ومواقف حساسة سارت في حياتها وكانت هذه اول مره تتكلم عنها
بعطيكم ملخص كامل للقاء وللاشياء اللي قالتها فيه 👇🏻 pic.twitter.com/GiFLEfFWvL
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