.. فوربس تكشف عن رئيس دولة يتقاضى أعلى راتب سنوي بين نظرائه في العالم

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كشفت مجلة "فوربس" عن زعماء الدول الذين احتلوا الترتيب الأول والثاني والثالث من بين قادة العالم الأعلى أجرا، موضحة أن رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ تربع على مركز الصدارة.



وأوضحت المجلة: "من بين قادة العالم الحاليين هناك مليونير: لورانس وونغ، رئيس وزراء سنغافورة، ويعادل راتبه السنوي ما يقرب من 1.69 مليون دولار، مما يجعله الأعلى أجرا في العالم".





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وأضافت أنه "من حيث الدخل يتقدم بشكل كبير على الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد التي تحتل المركز الثاني بمرتب بلغ 570 ألف دولار سنويا، فيما يحتل المركز الثالث في الترتيب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ويليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في المركز الرابع".



وذكرت المجلة أن من تذيل القائمة هم المستشار النمساوي كارل نيهامر، ورئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لاكسون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا.



المصدر: RT + "فوربس"