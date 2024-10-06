Babnet

الاحتلال يقصف مسجدا يؤوي نازحين بدير البلح ويحاول التوغل جنوب لبنان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67021f5506c047.99807679_nimlkhejofgqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 06 Octobre 2024 - 06:24 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في اليوم الـ366 من العدوان على غزة شن الاحتلال أكثر من 50 غارة إسرائيلية على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة، مما أوقع شهداء وجرحى، في حين شنت إسرائيل غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان، وسط محاولات إسرائيلية للتوغل جنوبي البلاد.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب مجزرتين خلفتا 24 شهيدا في قصف مسجد ومدرسة يؤويان آلاف النازحين بدير البلح ومخيم جباليا.

...

وأفاد مراسل الجزيرة بتواصل الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم وسائل قتالية وبنى عسكرية لحزب الله في منطقة بيروت.

بالمقابل، قال حزب الله إنه يتصدى لقوة إسرائيلية في حرش مارون، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بغزة بيانا في "ذكرى الطوفان والعبور" أشادت فيه بصمود الشعب والمقاومة، وأكدت أن المقاومة في القطاع بخير، كما رفضت الفصائل التوصل إلى اتفاق أو صفقة إلا بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295300


babnet
روابط مقالات ونشاط المرشحين لرئاسية 2024
من 14 سبتمبر ل4 أكتوبر
  30
  53
  53
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الأحد 06 أكتوبر 2024 | 3 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:23
17:57
15:25
12:14
06:19
04:53
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-19
32°-21
32°-22
29°-21
32°-23
  • Avoirs en devises
    25336,5

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,37026 DT        1$ =3,04920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   1746,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 14:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*