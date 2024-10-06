الاحتلال يقصف مسجدا يؤوي نازحين بدير البلح ويحاول التوغل جنوب لبنان

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في اليوم الـ366 من العدوان على غزة شن الاحتلال أكثر من 50 غارة إسرائيلية على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة، مما أوقع شهداء وجرحى، في حين شنت إسرائيل غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان، وسط محاولات إسرائيلية للتوغل جنوبي البلاد.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب مجزرتين خلفتا 24 شهيدا في قصف مسجد ومدرسة يؤويان آلاف النازحين بدير البلح ومخيم جباليا.





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وأفاد مراسل الجزيرة بتواصل الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم وسائل قتالية وبنى عسكرية لحزب الله في منطقة بيروت.



بالمقابل، قال حزب الله إنه يتصدى لقوة إسرائيلية في حرش مارون، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.



وأصدرت الفصائل الفلسطينية بغزة بيانا في "ذكرى الطوفان والعبور" أشادت فيه بصمود الشعب والمقاومة، وأكدت أن المقاومة في القطاع بخير، كما رفضت الفصائل التوصل إلى اتفاق أو صفقة إلا بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.