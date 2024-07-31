وفاة نجل عبد الحميد الدبيبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66aa103de1e5b0.40361832_pjhemnfkglqoi.jpg width=100 align=left border=0>

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ابنه عبد الرحمن الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.



وكتب الدبيبة على صفحته بالفايسبوك: "رحل عني فلذة كبدي فجأة ودونما إنذار، وهو البار بوالديه، المحافظ على فرضه، الدمث السهل السمح، رحمك الله يا عبد الرحمن، وأشهد الله أني راض عنك، ولا أقول إلا ما يرضي الله جل وعلا إنا لله وإنا إليه وراجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".





...



وأشارت عدد من وسال الاعلام الليبية الى ان عبد الرحمن الدبيبة الذي يبلغ من العمر 36 عامًا توفي إثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به، حيث كان يخضع للعلاج في تركيا.