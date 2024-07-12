وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم أردوغان بأوصاف غير دبلوماسية

هاجم وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس يوم الجمعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن قال إنه لا يمكن لإسرائيل مواصلة شراكتها مع "الناتو" حتى التوصل لسلام شامل ودائم في فلسطين.



وقال يسرائيل كاتس في تدوينة على منصة "X" يوم الجمعة: "أردوغان يعلن في مؤتمر حلف شمال الأطلسي أنه لن يسمح لحلف شمال الأطلسي بالتعاون مع إسرائيل.. أردوغان، أولا وقبل كل شيء أنت لا تقرر أي شيء، وإلى جانب ذلك فإن دولة مثل تركيا التي تدعم حماس ومحور إيران لا ينبغي أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي على الإطلاق".





.@RTErdogan declares at the @NATO summit that he will not allow NATO to cooperate with Israel.



First of all, Erdogan, you decide nothing. Furthermore, a country like Turkey, which supports the murderers and rapists of Hamas and the Iranian axis of evil, should not be a member of… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 12, 2024

واختتم الوزير الإسرائيلي تدوينته قائلا: "أنتم تشوهون إرث أتاتورك!".وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يمكن استمرار علاقة الشراكة بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" والإدارة الإسرائيلية وأن مبادرات التعاون بين الحلف وتل أبيب لن تحظى بموافقة أنقرة.وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس عقب مشاركته في جلسة "مجلس الناتو وأوكرانيا" التي عقدت على هامش قمة الناتو بالعاصمة واشنطن.وقال أردوغان: "من غير الممكن استمرار علاقة الشراكة بين الناتو والإدارة الإسرائيلية التي تنتهك القيم الأساسية لتحالفنا".وأوضح أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسياساتها التوسعية والمتهورة لا تعرّض فقط أمن مواطنيها للخطر بل وأمن المنطقة بأسرها.وذكر الرئيس التركي أنه في جميع لقاءاته خلال قمة الناتو لفت الانتباه إلى الفظائع المستمرة في الأراضي الفلسطينية وخاصة في غزة.وشدد على ضرورة أن يتكاتف أعضاء المجتمع الدولي من أجل حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية على أساس حدود العام 1967.وأشار إلى أن تركيا قدمت شكوى ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي مع دولة جنوب إفريقيا، وطالب الدول الأخرى بتقديم شكاوى ضد تل أبيب أيضا.وأشار إلى أن قطاع غزة يشهد مذبحة منذ 7 أكتوبر، وأن نحو 40 ألف شخص بريء معظمهم من النساء والأطفال، فقدوا حياتهم نتيجة للحرب الإسرائيلية.وشدد أردوغان على أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار العالميين دون توصل إسرائيل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية.وذكر أن إسرائيل التي تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية، تواصل تجاهل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية.وأكد أن مبادرات التعاون بين الناتو وإسرائيل لن تحظى بموافقة تركيا حتى يتم تحقيق السلام الشامل والمستدام في الأراضي الفلسطينية.وأضاف أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا إذا تم منح الفلسطينيين الذين يعانون من الاحتلال والقمع منذ عقود الحق في أن تكون لهم دولتهم المستقلة ذات السيادة.وأعرب أردوغان عن سعادته من زيادة عدد الدول التي تعترف بفلسطين رغم كل الضغوط ومحاولات الترهيب.وجدد استعداد تركيا لاتخاذ أي مبادرة بما في ذلك الضمانة لإعلان وقف إطلاق النار بقطاع غزة وثم إحلال السلام الدائم.ودعا أردوغان جميع الحلفاء إلى زيادة الضغط على إدارة نتنياهو لضمان وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى شعب غزة، الذي يعاني من المجاعة منذ تسعة أشهر.