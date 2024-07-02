استطلاع: ترامب يحافظ على تقدمه على بايدن منذ المناظرة الرئاسية

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أظهر استطلاع جديد أن تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس جو بايدن في استطلاعات الرأي الوطنية لم يتغير بعد المناظرة بين المرشحين الرئاسيين الأسبوع الماضي.



وأظهر استطلاع هارفارد CAPS/هاريس، والذي أجري بعد المناظرة، أن ترامب يتقدم على بايدن بست نقاط مئوية في المواجهة المباشرة، 47% مقابل 41%، بينما 12% مترددون.





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وهذا هو نفس هامش الاستطلاع الأخير الذي أجرته مؤسسة استطلاع الرأي في شهر مايو، عندما تقدم ترامب بنسبة 49% مقابل 43%.



وعندما طلب من الناخبين المترددين الاختيار، تقلص تقدم ترامب إلى 52% مقابل 48%.



وظهر ترامب وبايدن معا لأول مرة منذ عام 2020 الأسبوع الماضي في مواجهة طال انتظارها.



وقد أثار أداء بايدن الضعيف، القلق بين البعض في الحزب الديمقراطي حول ما إذا كان ينبغي استبدال بايدن كمرشح.



وقال مارك بن، المدير المشارك للاستطلاع، إن الكثير من الأرقام الداخلية تحركت لصالح ترامب، مثل انخفاض شعبية بايدن وارتفاع القلق الاقتصادي، لكن السباق بشكل عام يبدو مستقرا لصالح ترامب.

