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أسانج يتوجه إلى الولايات المتحدة للمحاكمة بعد 5 سنوات قضاها بالسجن في بريطانيا

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 07:09 قراءة: 1 د, 19 ث
      
غادر مؤسس موقع "ويكليكس" جوليان أسانج بريطانيا بعد قضائه خمس سنوات في السجن، متوجها إلى جزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة، حيث ستجري محاكمته.

وأشار موقع "ويكيليكس"، يوم الاثنين، إلى أن أسانج قضى في سجن "بيلمارش" البريطانية 1901 يوم.

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وحكمت محكمة لندن العليا بالإفراج عنه بكفالة، ثم توجه أسانج إلى مطار ستانستيد بضواحي لندن وغادر أراضي المملكة المتحدة.

وأكد "ويكليكس" صحة معلومات المحكمة الأمريكية حول عقد الصفقة مع أسانج التي تتضمن اعترافه بذنبه جزئيا.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة الفدرالية الأمريكية جلستها لمحاكمة أسانج في جزيرة سايبان التابعة لجزر ماريانا الشمالية الواقعة في المحيط الهادئ يوم 26 يونيو، حيث من المخطط الاستماع إلى إقراره بذنبه وإصدار الحكم خلال يوم واحد.

ومن المتوقع أن يتمكن أسانج من التوجه إلى وطنه أستراليا بعد أن يتم الإفراج عنه في إطار الصفقة مع السلطات الأمريكية.

يذكر أن السلطات الأمريكية اتهمت جوليان أسانج بـ "التآمر للحصول على معلومات سرية تخص الدفاع الوطني الأمريكي ونشرها، بعد أن كشف موقعه "ويكيليكس" عن معلومات حساسة حول العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق.

وقبع أسانج في السجن البريطاني منذ عام 2019، حيث تم وضعه بعد طرده من سفارة الإكوادور في لندن، التي حصل على اللجوء فيها منذ 2012.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت مرارا بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة لمحاكمته في القضية المذكورة.


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