هولندا ضد فرنسا فى قمة حسم بطاقة التأهل لثمن نهائى يورو 2024 الليلة

يصطدم منتخب فرنسا بنظيره منتخب هولندا في مواجهة نارية، مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.



ويحتضن ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج، مواجهة فرنسا ضد هولندا، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس.





غموض موقف مبابي

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب فرنسا ويتفوق عليه بفارق الأهداف فقط، فيما يتذيل بولندا والنمسا الترتيب بلا نقاط.وفى مواجهات الجولة الأولى فازت هولندا على بولندا بنتيجة 2-1، بينما انتصرت فرنسا على النمسا بنتيجة 1-0.ويسعى كل من فرنسا وهولندا إلى الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة لضمان بطاقة التأهل عن المجموعة وحسمها مبكرة قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة.ويتطلع منتخب فرنسا لتحقيق الفوز في أول مباراتين لها بكأس أمم أوروبا للمرة الرابعة، في جميع المرات الثلاث السابقة نجحت في الوصول لنهائي البطولة 1984، 2000، 2016.وأصبح أوريلين تشواميني لاعب وسط منتخب فرنسا جاهزا للمشاركة ضد هولندا بعد تعافيه التام من الإصابة، بعدما غاب عن مباراة فرنسا الافتتاحية في يورو 2024 ضد النمسا بسبب عدم جاهزيته بنسبة 100% من الناحية البدنية.وحقق الفرنسى ديديه ديشامب المدير الفنى لمنتخب فرنسا الانتصار رقم 100 فى مسيرته مع منتخب الديوك منذ توليه المهمة رسميا فى عام 2012، وذلك بعد الفوز الذى حققه منتخب فرنسا ضد النمسا بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، المقامة حاليًا فى ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.وخاض ديشامب مع منتخب فرنسا كمدير فنى 154 مباراة مقسمة ما بين 100 انتصار، والتعادل في 30 مباراة وخسر 24 مباراة.وتعرض مبابى لإصابة خطيرة بكسر في الأنف بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي النمسا، وقد يخضع لعملية جراحية وارتداء قناع واقٍ خلال باقي مباريات اليورو مع الديوك الفرنسية.وسيكون هذا اللقاء الرابع بين هولندا وفرنسا في كأس أمم أوروبا حيث فازت فرنسا بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي عام 1996، بينما فازت هولندا بمواجهتيها في دور المجموعات بنتيجة 3-2 في عام 2000، و 4-1 في عام 2008.وفازت فرنسا بسبع من مبارياتها الثماني الأخيرة ضد هولندا في جميع المسابقات، باستثناء الخسارة 0-2 في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر 2018.وانتهت أربع مباريات فقط من أصل 30 مباراة بين هولندا وفرنسا بالتعادل ، حيث حقق الديوك 15 فوزًا ، بينما خطف الطواحين 11 فوزًا.