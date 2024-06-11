مالاوي: مصرع نائب الرئيس وتسعة آخرين في حادث تحطم طائرة

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أعلن رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، الثلاثاء، أن جميع من كانوا على متن الطائرة التي تقل نائبه ساولوس تشيليما واختفت الإثنين، لقوا حتفهم.



وذكر تشاكويرا أن قائد قوات دفاع ملاوي أبلغه أن عملية البحث والإنقاذ قد اكتملت وتم العثور على حطام الطائرة.





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وأضاف أنه يشعر "بحزن عميق وأسف" لإبلاغ الملاويين بالمأساة الرهيبة.





وأشار إلى أن عناصر الإنقاذ عثرت على الطائرة مدمرة بالكامل.





واختفت الطائرة صباح يوم الاثنين أثناء قيامها بالرحلة التي استغرقت 45 دقيقة من عاصمة الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي، ليلونغوي، إلى مدينة مزوزو، على بعد حوالي 370 كيلومترًا إلى الشمال.





نائب الرئيس

وشغل تشيليما منصب نائب الرئيس منذ العام 2020. وكان مرشحًا للرئاسيات المالاوية 2019 وحصل على المركز الثالث. وفاز بهذا التصويت الرئيس بيتر موثاريكا، لكن المحكمة الدستورية في مالاوي أبطلت نتائج الانتخابات بسبب مخالفات. واحتل تشاكويرا المركز الثاني في تلك الانتخابات.



ثم انضم تشيليما إلى حملة تشاكويرا بصفته نائبًا له في إعادة الانتخابات التاريخية في عام 2020، عندما تم انتخاب تشاكويرا رئيسًا. وكانت هذه هي المرة الأولى في أفريقيا التي تؤدي فيها نتيجة الانتخابات التي ألغتها المحكمة إلى هزيمة موثاريكا.

