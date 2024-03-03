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قصف إسرائيلي يستهدف مقبرة مستحدثة في مخيم جباليا شمالي غزة

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Publié le Dimanche 03 Mars 2024 - 21:51 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أفاد مراسل RT في قطاع غزة مساء الأحد، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بغارة واحدة على الأقل مقبرة استحدثها الأهالي خلال الحرب لدفن ضحاياهم في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وبحسب شهود عيان، قامت طواقم الدفاع المدني بإعادة دفن الجثامين التي تناثرت بوسط الطريق جراء قصف الطيران الإسرائيلي للمقبرة المستحدثة في شارع الهدد بمخيم جباليا.

...

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 149 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.


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