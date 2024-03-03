Babnet

فيديو.. مواطن جزائري يتجاوز الحرس ويقترب من الرئيس الإيراني ويطبطب على كتفه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e4e234817d73.47389669_hnjifokelgmpq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 03 Mars 2024 - 21:46 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مواطنا جزائريا ألقى التحية على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأثنى على الدور الإيراني في الدفاع عن الإسلام والمسلمين.

وأظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يحاول تجاوز الحرس المحيطين برئيسي حتى تمكن من الوصول إليه في مسجد الجزائر الجديد، ومما يظهر فقد سمح له بذلك بسبب كبر سنه، فألقى التحية على الرئيس وعدد من مرافقيه والشخصيات الكبيرة المرافقة له.

...

وقال الرجل للرئيس الإيراني: "إيران هي الدولة القوية التي تدافع عن الإسلام، شرفتمونا بزيارتكم".

ولقي هذا المقطع تفاعلا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وأجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، محادثات ثنائية على انفراد مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي.

ويقوم الرئيس الإيراني اليوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بعد مشاركته في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث وقعت الجزائر وإيران اليوم الأحد 6 اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283314


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 23:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
All Radio in One    
*.*.*