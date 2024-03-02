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بعد الإعلان عن مقتل 3 جنود بمعارك خان يونس..الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه

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Publié le Samedi 02 Mars 2024 - 20:57 قراءة: 0 د, 44 ث
      
بعد الإعلان عن مقتل 3 جنود بمعارك خان يونس، كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر (إطلاق "حماس" لعملية طوفان الأقصى) وخلال توغله البري في غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 585 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر، بين ضباط وجنود.

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وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عدد الجرحى في صفوفه بلغ منذ بداية الحرب 3029 عسكريا.

وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، مقتل ثلاثة جنود في المعارك الجارية مع الفصائل الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

هذا وتقترب حرب غزة من شهرها الخامس وتتواصل محنة سكانها ومعاناتهم مع توسيع إسرائيل دائرة حربها على القطاع وعرقلة الولايات المتحدة وحلفائها لمبادرات وقف إطلاق النار، حيث دخلت الحرب في غزة يومها الـ148، فيما يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

كما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.


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