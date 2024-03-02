زلة لسان... بايدن يعد بإسقاط مساعدات إنسانية لـ "أوكرانيا" بدلا من قطاع غزة (فيديو)

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في هفوة جديدة واعدا بتنفيذ عمليات إنزال للمساعدات الإنسانية عن طريق الجو إلى "أوكرانيا" بدلا من غزة، وسرعان ما خرج البيت الأبيض لتصحيح زلة اللسان هذه.



وأشار الرئيس الأمريكي أثناء حديثه للصحافيين خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في البيت الأبيض، إلى الظروف الصعبة التي حلت على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة إزاء الحرب الإسرائيلية.





Biden: The US will be “providing air drops of additional food and supplies into Ukraine”



John Kirby just said that Joe Biden meant to say Gaza, not Ukraine.



pic.twitter.com/9Zgc3hO6qU — The Post Millennial (@TPostMillennial) March 1, 2024

وقال بايدن: "ستنضم الولايات المتحدة في الأيام المقبلة إلى أصدقاء من الأردن و[دول] أخرى من أجل ضمان تسليم الطعام والإمدادات الغذائية إلى أوكرانيا جوا"، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتزم العمل لـ"فتح طرق أخرى [لإيصال مساعدات المساعدات الإنسانية] إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول "ممرات بحرية" لإيصال كميات كبيرة من المساعدات. وأكد أن "المساعدات المتدفقة إلى غزة في الوقت الحالي ليست كافية".وأوضح صحافي في البيت الأبيض أنه عندما تحدث بايدن عن إيصال المساعدات إلى أوكرانيا، كان يقصد إيصال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.وفي وقت لاحق، وخلال مؤتمر صحفي دوري، أشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إلى أن بايدن ارتكب زلة و"كان يقصد قطاع غزة".وغالبا ما يقع المرشح الديمقراطي بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، في زلات وأخطاء لفظية مختلفة في خطاباته العامة. ويستخدم الجمهوريون هذا في معركة حزبية للتشكيك في القدرات العقلية والجسدية لرئيس الدولة.وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى أن إسقاط إمدادات الإغاثة عن طريق الجو على غزة يعتبر تطورا لافتا، لأنه يعكس الاعتراف بأن الجهود الحالية لمعالجة الأزمة الإنسانية داخل منطقة الصراع لم تكن كافية، ويعكس الضغط على الرئيس بايدن للتحرك.ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من قيام القوات الإسرائيلية بفتح النار على مدنيين فلسطينيين احتشدوا للحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد شمالي غرب غزة، والتي قال مسؤولون أمريكيون إنها تشير إلى اليأس المتزايد داخل غزة.وتعاني مناطق شمال قطاع غزة من حالة مزرية ومأساوية بسبب انقطاع كامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية.وقد أسفر استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين اليوم الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، عن استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 760 آخرين.