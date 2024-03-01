مقاييس النجاح في تونس و في عالم اليوم

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مرتجى محجوب



المال ، الجاه ، الشهرة ، المناصب هي تقريبا مقاييس النجاح اليوم ليس في تونس فحسب بل في العالم بأسره ،





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أنه سقوط لهاوية سحيقة عندما يعتلي مجرد لاعب كرة قدم أو أي رياضة أخرى و كذلك مغني الغلبة أو أي متطفل على فنون أخرى أو مهرب و تاجر ممنوعات أو صاحب منصب بالصدفة ....أن يعتلي أعلى سلم درجات المجتمع و يصبح مثالا و نموذجا للنجاح في الحياة !!!



أنه بامتياز عصر سقوط القيم و المرجعيات لتحل مكانها التفاهة و الطفيليات ...



كنت و لازلت أدافع ما حييت عن المفكر و المجتهد و العالم و الفنان و المتخلق و المثقف الحق الذين صنعوا نهضة الإنسانية و قدموا لها جليل الخدمات الطبية و التكنولوجية و الصناعية و بقية وسائل الرقي و الرفاهية ،

كما أحمد الله كثيرا أني مسلم يؤمن بأن هناك رب سيعطي في يوم آخر لكل شخص حجمه الذي يستحق بعيدا عن تقييمات البشرية الظالمة ، الانتهازية و السطحية .