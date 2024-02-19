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المدارس البريطانية تفرض حظرا على استخدام الهواتف المحمولة بها

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Publié le Lundi 19 Février 2024 - 10:49 قراءة: 0 د, 37 ث
      
وكالات - كشفت صحيفة "تايمز" عن إعلان المدارس البريطانية حظرا شاملا على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، وإصدار تعليمات بتفتيش حقائب التلاميذ وتعزيز الانضباط في المؤسسات التعليمية.

وأضافت الصحيفة: "ستكون الهواتف المحمولة محظورة في المدارس البريطانية وفقا للتعليمات التي تم إصدارها اليوم لرؤساء المدارس، في محاولة لتقليل الاضطرابات وتحسين السلوك في الغرف الدراسية".

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وأوضحت أن الطلاب الذين سينتهكون هذا الحظر سيواجهون عقوبة البقاء بعد الدروس وكذلك مصادرة هواتهم المحمولة لفترة يعتبرها ضروريا رئيس المدرسة.

وتقدم التعليمات للمدارس 4 أساليب مختلفة لضمان مراعاة القواعد الجديدة. الخيار "الأبسط" هو فرض حظر كامل على استخدام الهواتف المحمولة في أراضي المدرسة.

ويضم الخياران الثاني والثالث تسليم الهواتف لموظفي المدرسة أو تركها في خزائن خاصة خلال الدروس. أما الأسلوب الرابع فيسمح بالاحتفاظ بالهواتف المحمولة، لكن بشرط "عدم استخدامها أو رؤيتها أو سماعها".


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