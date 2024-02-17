"نبراس" للباحث محمد اليوسفي : دليل جديد يضاف إلى المكتبة الصحفية العربية

أصدر الصحفي والباحث محمد اليوسفي دليلا صحفيا جديدا حول التغطية الإعلامية في زمن الانتخابات. ويضمّ هذا الدليل الذي نشر تحت عنوان " نبراس : من أجل تغطية صحفية منصفة للمسارات الانتخابية" وذلك بالتعاون مع المركز الليبي لحريّة الصحافة،

5 فصول وهو يركز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والصحافة التفسيرية والصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات من أجل صناعة مضامين إعلامية ذات جودة تضمن التعددية والنزاهة، فضلا عن التحقّق من المعلومات حتّى تكون موثوقة.



ويسعى هذا الدليل ، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن المركز الليبي لحريّة الصحافة، إلى تكريس فكرة مساءلة المترشحين في الانتخابات وتجسيد واجب التدقيق والتحري في السير الذاتية والبرامج الانتخابية في إطار المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين في السباق الانتخابي وذلك استنادا إلى أدوات وتقنيات الصحافة المتأنيّة وصحافة الجودة.



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يقول كاتب الدليل محمد اليوسفي وهو يعمل حاليا كرئيس تحرير بموقع الكتيبة التونسي المتخصّص في الصحافة الاستقصائيّة "إنّ الهدف من هذا العمل هو تقديم مقاربات معرفية وأدوات تطبيقية تواكب التحولات التي تعرفها المهنة في العالم وذلك من أجل تحفيز الصحفيين في ليبيا والعالم العربي على إنجاز أعمال صحفيّة ذات علاقة بالانتخابات تقطع مع الخيارات التحريريّة التقليديّة التي تقوم على الاكتفاء فقط بالنقل بشكل يشبه العلاقات العامة التي يتحوّل من خلالها الصحفي إلى مجرد منصّة اتصال سياسي للمعنيين بالمسارات الانتخابية".





يذكر أنّ هذا الدليل التوجيهي " نبراس " يأتي ضمن مشـروع "التغطية الإعلامية للانتخابات ما بعد النزاعات المُسلحة“ والذي قام فيه المركز الليبي لحريّة الصحافة بتدريب 120 صحفي/ة في 8 مُدن ليبية، طيلة 24 شهرا الماضيين، وبناء نواة فريق للرصد الإعلامي، فضلا عن إصدار تقرير حول الدعاية السياسية وغياب التعددية في التلفزيون الليبي.