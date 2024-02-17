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غريفيث: حماس ليست منظمة إرهابية والأمم المتحدة تصنفها حركة سياسية

منسق الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث
Publié le Samedi 17 Février 2024 - 06:40 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قال منسق الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليست منظمة إرهابية.

وأضاف غريفيث في مقابلة تلفزيونية بثت أمس الجمعة أن الأمم المتحدة تصنف حماس حركة سياسية.

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وأعرب المسؤول الأممي عن اعتقاده بأنه من الصعب جدا لإسرائيل التخلص من المجموعات المسلحة دون التوصل إلى حل تفاوضي يضمن تطلعاتهم.

كما أعرب غريفيث في المقابلة نفسها عن قلقه من احتمال شن إسرائيل هجوما على مدينة رفح التي تضم مئات الآلاف من النازحين من أماكن أخرى في قطاع غزة.

يذكر أن دولا غربية اتخذت عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إجراءات ضد حركة حماس، تشمل تصنيفها "منظمة إرهابية" واستهداف كل من يتعاطف معها.

وتتبنى دول أخرى، مثل روسيا، موقفا مغايرا من حماس، إذ تتعامل معها بوصفها حركة سياسية تمثل جزءا من الشعب الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة


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