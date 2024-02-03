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الحشد الشعبي العراقي: مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي في الأنبار

Publié le Samedi 03 Février 2024 - 11:32 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي الذي استهدف محافظة الأنبار الليلة الماضية.

وجاء في بيان الحشد الشعبي: "تزف قيادة عمليات الأنبار للحشد ولواء 13 الطفوف 16 شهيدا و25 جريحا إثر العدوان الأميركي الجبان على قاطع عمليات الأنبار للحشد".

...

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

وأفاد مراسل RT بأن القصف طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.


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