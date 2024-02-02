أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الخميس أن حركة حماس أعطت "تأكيدا إيجابيا أوليا" بشأن مقترح الهدنة في غزة وإطلاق سراح رهائن محتجزين لديها وأنه "لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية".



وكان وسطاء قطريون ومصريون قد قدموا لحماس هذا الأسبوع أول اقتراح ملموس لهدنة طويلة، تم الاتفاق عليه مع إسرائيل والولايات المتحدة في محادثات جرت في باريس الأسبوع الماضي.

وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع استشهد ما لا يقل عن 27019 فلسطينيا وأصيب 66139 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.

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