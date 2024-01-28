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ماراطون مراكش الدولي (الدورة ال34): العداء الكيني سامي كيتوارا يفوز باللقب

Publié le Dimanche 28 Janvier 2024 - 11:33 قراءة: 0 د, 14 ث
      
فاز العداء الكيني سامي كيتوارا بلقب الدورة ال34 لماراطون مراكش الدولي، الذي جرى صباح اليوم الأحد.
وقطع العداء الكيني مسافة السباق (195ر42 كلم) في زمن قدره 2س و7د و55ث، متفوقا على المغربيين عمر ايت شيتاشن 2 س8د و45 ث ومصطفى هدادي 2س و09 د و 38ث.


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