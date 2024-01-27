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تونس تشجب تعرّض مواطنة تونسية لحادثة طعن في ألمانيا وتدعو السلطات الألمانية للتحقيق في الحادثة ‎

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 08:13 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أكدت الجمعة 26 جانفي، سفارة الجمهورية التونسية ببرلين تعرّض طبيبة أسنان تونسية بجهة مانهايم إلى "حادث طعن بربري وغير مبرر " من قبل شاب ألماني.

واشارت السفارة الي ان وزير الخارجية نبيل عمار بادر بالاتصال بالمواطنة التونسية المقيمة حاليا في المستشفى للإطمئنان على صحتها ومحاولة الرفع من معنوياتها.

...

وقالت السفارة انه سيتم إبلاغ الجهات الألمانية بشجب بلادنا لمثل هذه التصرفات الشنيعة ودعوتها للتحقيق في هذه الحادثة وتحميل كامل المسؤولية للجاني حماية لحقوق الضحية.



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