تونس تشجب تعرّض مواطنة تونسية لحادثة طعن في ألمانيا وتدعو السلطات الألمانية للتحقيق في الحادثة ‎

أكدت الجمعة 26 جانفي، سفارة الجمهورية التونسية ببرلين تعرّض طبيبة أسنان تونسية بجهة مانهايم إلى "حادث طعن بربري وغير مبرر " من قبل شاب ألماني.



واشارت السفارة الي ان وزير الخارجية نبيل عمار بادر بالاتصال بالمواطنة التونسية المقيمة حاليا في المستشفى للإطمئنان على صحتها ومحاولة الرفع من معنوياتها.





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وقالت السفارة انه سيتم إبلاغ الجهات الألمانية بشجب بلادنا لمثل هذه التصرفات الشنيعة ودعوتها للتحقيق في هذه الحادثة وتحميل كامل المسؤولية للجاني حماية لحقوق الضحية.



