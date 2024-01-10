"القسام" تبث مشاهد استهداف جنود إسرائيليين وتدمير آليات متوغلة في شمال قطاع غزة

نشرت "كتائب القسام" اليوم الأربعاء، مشاهد سابقة لالتحام مقاتليها مع آليات وقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في مناطق شمال غرب قطاع غزة.



وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل جندي وإصابة آخر في معارك قطاع غزة أمس الثلاثاء، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 520 منذ الـ7 من أكتوبر.





"فجِّر.. توكل على الله.. الله أكبر ولله الحمد"..



كتائب القسام تبث مشاهد من استدراج مجاهديها قوة من جيش الاحتلال إلى كمين محكم وتفجير عين نفق بها، في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة نهاية الشهر الماضي. pic.twitter.com/M6GqnBFeTR — رضوان الأخرس (@rdooan) January 10, 2024

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر نحو 2482 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 1076.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى يوم أمس الثلاثاء، عن سقوط أكثر من 23 ألف شهيد ونحو 60 ألف مصاب. حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في وقت سابق من اليوم.