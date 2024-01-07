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استشهاد حمزة نجل وائل الدحدوح بقصف إسرائيلي غرب خان يونس

Publié le Dimanche 07 Janvier 2024 - 11:43 قراءة: 0 د, 37 ث
      
استشهد الصحفي حمزة نجل وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد إلى جانبه الصحفي مصطفى ثريا جراء صاروخ من طائرة إسرائيلية مسيرة استهدف السيارة التي كانا يستقلانها قرب منطقة المواصي جنوبي غرب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين بغزة في العدوان المستمر على القطاع حتى الآن إلى 109، وفق مراسل الجزيرة.

...

وأوضح مراسل الجزيرة أن القصف الإسرائيلي استهدف حمزة مع مجموعة من الصحفيين خلال عمله ضمن طاقم الجزيرة في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.


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