جيش الإحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى492 عسكريا

أعلن جيش الإحتلال اليوم الثلاثاء مقتل ضابط وجندين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة في معارك جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 492 منذ الـ7 من أكتوبر.



وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل:





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الرقيب أول يوسف غيترز 25 عاما، مقاتل مدرع في الكتيبة 7029، فرقة رام (179)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

الرقيب إليشا جوناثان لوبر 24 عاما، مقاتل من الكتيبة 8104 لواء رام (179)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

الرقيب دانيال نحماني 21 عاما، مقاتل في الكتيبة 71 تشكيل براك (188)، قتل متأثرا بجراحه بعد إصابته بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان على شمال إسرائيل بتاريخ 22.12.2023.



وبهذا ترتفع حصلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة منذ الـ 27 من أكتوبر إلى 159 عسكريا.



ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر نحو 2066 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 874.



ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.