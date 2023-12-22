استطلاع: الإسرائيليون يفضلون بايدن على ترامب رئيسا للولايات المتحدة

أظهر استطلاع للرأي أن 40% من الإسرائيليين يفضلون إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقارنة بـ26.2% فقط يدعمون المرشح الجمهوري دونالد ترامب.



وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "نتائج الاستطلاع تشير إلى تأرجح كبير في تأييد الإسرائيليين للرئيس الحالي، الذي قام بسلسلة من اللفتات منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، في حين أمضى سلفه بعض الوقت في مسيرات يسخر فيها من الفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى الهجوم المدمر وانتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".





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ولفتت إلى أن "ترامب كان يتمتع ذات يوم بدعم ساحق من الإسرائيليين، حيث أظهر استطلاع عام 2020 أن 63% من الإسرائيليين يفضلونه كرئيس مقارنة بـ17% فقط قالوا إنهم يدعمون بايدن"، مشيرة إلى أن "النتائج تمثل حالة نادرة للغاية، الأولى منذ عقدين على الأقل، حيث يفضل الجمهور الإسرائيلي مرشحا رئاسيا ديمقراطيا على مرشح جمهوري".



وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة "ميجدام" للاستطلاعات ونشره على بودكاست نداف بيري، الصحفي السابق الذي سبقه في القناة 13، سئل الإسرائيليون عن أفكارهم حول أداء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الحرب بيني غانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد.



ووجد الاستطلاع أن 57% من الجمهور يعتقدون أن نتنياهو مهتم في المقام الأول بالمسائل السياسية، مقارنة بـ 27% فقط من الجمهور الذين يعتقدون أنه مهتم أكثر بالمسائل المتعلقة بالحرب.



في المقابل، يعتقد 20% من الجمهور أن غانتس هو الأكثر اهتماما بالشؤون السياسية، مقارنة بـ 73.6% يقولون إنه أكثر اهتماما بالشؤون المتعلقة بالحرب.



وأجاب 8% بأنهم يعتقدون أن غالانت هو الأكثر اهتماما بالشؤون السياسية، مقارنة بـ84.7% يعتقدون أنه أكثر اهتماما بالشؤون المتعلقة بالحرب.



فيما حصل لابيد على أسوأ الأرقام بين الأفراد الأربعة الذين شملهم الاستطلاع، حيث أجاب 64% من الجمهور بأنه مهتم أكثر بالمسائل السياسية، مقارنة بـ17.9% يعتقدون أنه مهتم أكثر بالمسائل المتعلقة بالحرب.