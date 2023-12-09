إقامة كوستا في مول صفاقس: إحجز شقتك المطلة على بحر شط مريم سوسة

بلاغ صحفي - يسرنا دعوتكم و الإنضمام إلينا لأول مرة في مول صفاقس يوم 17 ديسمبر 2023
إقامة كوستا بإطلالتها الخلابة على أجمل بحر في شط مريم، سوسة، تقدم لك فرصة إستثنائية لحجز شقة أحلامك والاستفادة من العروض الخاصة الحصرية، المخصصة لهذا اليوم الفريد
يقع المشروع في أحد أرقى الأحياء السكنية المتميزة بهدوئها وسحر طبيعتها في إحدى المناطق ذات القيمة الاستثمارية المتصاعدة، على شاطئ بحر شط مريم، سوسة تونس
يتضمن شقق سكنية من أنماط S+1 و S+2 لتقديم الراحة بأعلى معاييرها للمتساكين
إقامة كوستا بإطلالتها الخلابة على أجمل بحر في شط مريم، سوسة، تقدم لك فرصة إستثنائية لحجز شقة أحلامك والاستفادة من العروض الخاصة الحصرية، المخصصة لهذا اليوم الفريد
يقع المشروع في أحد أرقى الأحياء السكنية المتميزة بهدوئها وسحر طبيعتها في إحدى المناطق ذات القيمة الاستثمارية المتصاعدة، على شاطئ بحر شط مريم، سوسة تونس
يتضمن شقق سكنية من أنماط S+1 و S+2 لتقديم الراحة بأعلى معاييرها للمتساكين
هذه الشقق للبيع تتمتع بإطلالتها على البحر، ضمن مشروع مثالي لإقامة الدائمة أو الإستثمار. تم تجهيزها بنظام المنازل الذكية مع نظام للتدفئة والتبريد إلى جانب شرفات واسعة.
اغتنم فرصتك الآن ، واحجز شقتك المطلة على البحر في شط مريم، سوسة، قبل إرتفاع
TVA من 13% إلى 19% في جانفي 2024
اتصل بنا الآن وابدأ حياة جديدة في إقامة كوستا حيث تنتظرك السعادة والاسترخاء والأمان
موعدنا، الأحد 17 ديسمبر 2023
الموقع: مول صفاقس
واتساب (+216) 93 260 000
216-70258801+: رقم الهاتف
info@ResidenceCosta.com : البريد الإلكتروني
www.ResidenceCosta.com : موقع الواب
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