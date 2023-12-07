وكالات -



في ظل توتر بين البلدين.. فقدان مروحية عسكرية غويانية قرب فنزويلا





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أعلنت غويانا أن مروحية تابعة لجيشها على متنها سبعة أشخاص فُقد أثرها، الأربعاء، أثناء تحليقها قرب الحدود مع فنزويلا، في تطوّر يأتي وسط اشتداد التوترات بين البلدين بسبب خلافهما حول السيادة على منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط.



وقال رئيس أركان القوات المسلّحة في غويانا، عمر خان، خلال مؤتمر صحفي إن الاتصال بالمروحية انقطع بعيد إقلاعها وسط أحوال جوية سيّئة.



وأضاف أنّه ليست لديه "أيّ معلومات تشير إلى" ضلوع فنزويلا في هذه الواقعة.



شبح الحرب يحوم فوق فنزويلا وغويانا.. ما الذي يحصل في أميركا اللاتينية؟



تشهد الحدود بين فنزويلا وغويانا توتّرًا بشأن منطقة غنية بالنفط يسعى نيكولاس مادورو لضمها، بينما عزّزت البرازيل حدودها مع الجارتين خوفًا من شبح حرب قد يحوم حول أميركا اللاتينية.



فقد توجّه الرئيس الفنزويلي مادورو بالقول: "لقد تحدث الشعب الفنزويلي بصوت عالٍ وواضح. وهذا النصر يعود لشعب فنزويلا".



بدوره، رأى رئيس غويانا عرفان علي أن هذا "تهديد مباشر لسلامة أراضي غويانا وسيادتها واستقلالها السياسي".



مشروع ضمّ منطقة إيسيكيبو





في التفاصيل، طرح الرئيس الفنزويلي يوم الثلاثاء مشروع قانون لضمّ منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط التي تشكل ثلثي مساحة غويانا المجاورة.



وتُعدّ هذه المنطقة نقطة نزاع رئيسية بين غويانا و فنزويلا، وذلك بعد تصويت الفنزويليين بأغلبية ساحقة في استفتاء على ضم إيسيكيبو التي تعدّ واحدة من أكثر المناطق الحدودية غنى بالنفط في العالم بحسب "الوول ستريت جورنال".



فوفق وكالة الأنباء الفرنسية، تملك إيسيكيبو احتياطات نفطية هي من الأعلى في العالم للفرد.



ودعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الموافقة على القانون الأساسي، لإنشاء ولاية غويانا إيسيكيبا الجديدة حيث ستستحدث فرعًا لشركة النفط الوطنية الفنزويلية.



كما دعا مادورو إلى منح التراخيص لـ"استغلال النفط والغاز والمناجم" فيها، ومنحَ الشركات العاملة في المنطقة 3 أشهر لمغادرة البلاد.



غويانا تتعهد الدفاع عن أمنها



بدوره، اعتبر رئيس غويانا هذا الأمر تهديدًا صريحًا وتعهّد بالدفاع عن أمن بلاده في وجه التهديدات.



وقال نائب الرئيس إن "غويانا تعمل على زيادة تعاونها الدفاعي مع عدد من الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة".



أما محكمة العدل الدولية فقضت مطلع الشهر الجاري بـ"ضرورة امتناع فنزويلا عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تعديل الوضع السائد حاليًا في المنطقة المتنازع عليها"، بحسب "السي إن إن".