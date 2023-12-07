غوغل تُطلق خدمات يوتيوب ''ميوزيك'' و''برميوم'' في تونس

أعلنت شركة غوغل يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، إطلاق خدمتيْ Youtube Music وYoutube Premium في تونس، وذلك بعد فتحهما منذ سنة 2019 على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ويضمّ هذا الإطلاق دولا أخرى إلى جانب تونس وهي الجزائر والعراق والأردن والسنغال وغانا وكينيا.







Credits Mosaique FM

وتعتبر خدمة يوتيوب "ميوزك"، التي أطلقتها شركة غوغل عالميا منذ 2015، إحدى أبرز خدمات التدفق الصوتي على المستوى العالمي، حيث تنافس في هذا المجال خدمات أخرى على غرار سبوتيفاي وآبل ميوزك.وتعتمد هذه الخدمة على مكتبة موسيقية واسعة وقائمة كبيرة من البودكاست وعدد كبير من الميزات الأخرى كالتوصيات الشخصية وإنشاء قوائم التشغيل وغيرها.أمّا بالنسبة إلى "يوتيوب برميوم" فيمثل تطوّرًا لتجربة استعمال منصة يوتيوب. حيث يوفّر وصولًا خاليا من الإعلانات إلى جميع محتويات منصة يوتيوب، بالإضافة إلى انتاجات أصلية حصرية. وتبقى الميزة الأبرز ليوتيوب برميوم والتي تمثّل المطلب الأساسي لمستعملي يوتيوب هي القدرة على الاستماع إلى محتوى معين أثناء استخدام تطبيقات أخرى.ومع ذلك ورغم الإمكانيات التي يمكن لتطبيقيْ يوتيوب برميوم ويوتيوب ميوزيك أن يوفراها لمستعمليهما في تونس، قد يكون النجاح المنتظر لهاتان الخدمتان محدود جدا في ظلّ غياب فرص الدفع عن طريق رصيد الهاتف الذكي، أو ما يعرف بالـ Carrier Billing. حيث يتطلب التسجيل في خدمتيْ برميوم وميوزيك الدفع عبر البطاقة البنكية الدولية، خيارات غير متاحة في تونس حاليا.موزاييك