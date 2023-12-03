موريتانيا تعلن بدء تصدير الغاز الطبيعي منتصف العام القادم

أعلن وزير البترول والطاقة الموريتاني، الناني ولد اشروقه، الأحد، أن نواكشوط ستصدر أول شحنة من غازها الطبيعي منتصف العام القادم.



وقال وزير البترول والطاقة الموريتاني خلال مشاركته في ندوة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في مدينة دبي الإماراتية إن "موريتانيا ستنتج في وسط العام المقبل أول شحنة غاز للتصدير وذلك من حقل أحميم الكبير المشترك مع السنغال".





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وأضاف أن الغاز المنتظر إنتاجه من حقلي "أحميم الكبير" و"بير الله" يشكل "فرصة كبيرة لموريتانيا وستكون له انعكاسات على اقتصاد البلد".



وتقدر احتياطيات "حقل السلحفاة أحميم الكبير" المشترك مع السنغال المقرر تصدير أولى شحنات الغاز منه منتصف العام القادم بـ25 تريليون قدم مكعبة.



وتقول الحكومة الموريتانية إن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال.



المصدر: الأناضول