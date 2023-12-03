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الحرب على غزة .. شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي عنيف والقسام تعلن قتل عدد كبير من جنود الاحتلال

Publié le Dimanche 03 Decembre 2023 - 08:29 قراءة: 0 د, 49 ث
      
وكالات - واصلت إسرائيل عدوانها في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، وشنّت غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة، مخلّفة عددا من الشهداء والجرحى.

يأتي ذلك، في حين أعلنت كتائب عز الدين كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها تمكنت من قتل عدد كبير من جنود الاحتلال، بعد تفجير عبوات في تمركز لهم يضم 60 جنديا شرق جحر الديك.

...

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بالقطاع المحاصر ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 15 ألفا و207 شهداء، وارتفاع عدد المصابين إلى 40 ألفا و652 جروحهم متفاوتة.

القسام: استهدفنا حشودا للعدو شرق مستوطنة ماجين

وقالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، إن مقاتليها "استهدفوا حشودا للعدو شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت أنها تمكنت من قتل عدد كبير من جنود الاحتلال بعد تفجير عبوات في تمركز لهم يضم 60 جنديا شرق جحر الديك.

من جهتها قالت سرايا القدس -الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامية-، إنها قواتها قصفت قواعد الاحتلال في "رعيم"، و"مفتاحيم" برشقات صاروخية.


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