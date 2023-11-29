إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء آخر دفعة من الرهائن المقرر إطلاقهم اليوم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تلقى قائمة بأسماء الرهائن المقرر أن تفرج عنهم "حماس" في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بموجب الهدنة التي تشارف على الانتهاء.



وجاء في بيان مكتب نتنياهو حسب صحيفة Times Of Israel أنه تم إبلاغ عائلات المدرجين في القائمة بقرب الإفراج عنهم دون تقديم مزيد من التفاصيل.





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وأفرجت "حماس" أمس الثلاثاء عن 12 رهينة بينهم 10 إسرائيليات وتايلانديان، مقابل إطلاق إسرائيل 30 فلسطينيا من نساء وشبان تقل أعمارهم عن 19 عاما، بعد تمديد الهدنة ليومين.



وقبل ساعات من انتهاء الهدنة لأربعة أيام التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر، أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة بتوقيت غرينيتش)، ما من شأنه إتاحة الإفراج عن نحو 20 رهينة لدى "حماس"، و60 معتقلا فلسطينيا في إسرائيل.



وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفاوضات في قطر تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة تتجاوز الـ10 أيام، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.