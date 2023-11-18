يوآف غالانت يوضح ما ستفعله إسرائيل في غزة بعد "تدمير حماس"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه منفتح على أي حل يسمح لإسرائيل بقطع الحبل السري عن غزة طالما أنها تلتزم بصيغة بسيطة وهي القضاء على حماس في القطاع.



وأضاف يوآف غالانت: "في نهاية الحرب سيتم تدمير حماس ولن يكون هناك تهديد عسكري لإسرائيل من غزة، ولن تكون إسرائيل في غزة".





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وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن غالانت صرح بأن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين لا يناقشون الاستراتيجية الخاصة بهم، مضيفة ولكن عند الضغط عليه قدم وزير الدفاع هذا التعليق الغامض "أنت بحاجة إلى حل صناعي".



من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن الجيش تمكن من القضاء على 12 ضابطا من قادة حماس وتعهد بالوصول إلى الجميع.



وذكرت الهيئة نقلا عن وزير الدفاع قوله "بعد نهاية الحرب لن يكون هناك وجود لحماس في غزة.. سنصل لقيادة حماس وليحيى السنوار وسنصفيه".



وعلى صعيد التوتر على الحدود مع لبنان، صرح غالانت "إذا ارتكب زعيم حزب الله حسن نصر الله خطأ يحيى السنوار، فستكون لذلك تأثيرات كبيرة على لبنان".



ويتصاعد التوتر في جنوب لبنان بين إسرائيل من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.