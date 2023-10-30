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نتنياهو تعليقا على فيديو الأسيرات: "دعاية نفسية قاسية"

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 15:35 قراءة: 0 د, 57 ث
      
وكالات - علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين على فيديو الأسيرات الذي نشرته القسام معتبرا أنه "دعاية نفسية قاسية".

وقال مكتب نتنياهو: "هذه دعاية نفسية قاسية لحماس وداعش..نواصل احتضان العائلات، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم".

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وأضاف نتنياهو: "أتوجه إلى ليلانا تروبانوف ودانيال ألوني وريمون كيرشت الذين اختطفتهم حماس التي ترتكب جرائم حرب. أعانقكم جميعا..قلوبنا معكم ومع بقية المختطفين".

وأردف: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المخطوفين والمفقودين إلى ديارهم".
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"القسام" تنشر رسالة مسجلة بالصوت والصورة من أسيرات إسرائيليات لنتنياهو وحكومته...

واليوم الاثنين، نشرت كتائب "القسام" مقطع فيديو لأسيرات إسرائيليات لديها يوجهن رسالة بالصوت والصورة للحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث اعتبروا الأخير يريد قتلهم عبر حربه على غزة، مطالبة إياه بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين لدى "حماس".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 شهيد، وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما 1870 شخصا بينهم مئات الأطفال تحت الأنقاض، كما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلا.

أما في إسرائيل، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.


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