بالصور .. حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" تدخل المتوسط





وقالت البحرية الأمريكية: "لا يوجد بديل للحضور"، فيما علقت قيادة الحاملة على الصور بأن Eisenhower "جاهزة للردع والدفاع".



نشرت البحرية الأمريكية أمس السبت على منصة "X" صورا لحاملة الطائرات Eisenhower تعبر مضيق جبل طارق إلى البحر المتوسط.وقالت البحرية الأمريكية: "لا يوجد بديل للحضور"، فيما علقت قيادة الحاملة على الصور بأن Eisenhower "جاهزة للردع والدفاع".

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كما أظهرت بيانات تتبع السفن على موقع MarineTraffic.com يوم السبت أن الحاملة والمجموعة الهجومية المرافقة لها، عبرت مضيق جبل طارق ودخلت البحر الأبيض المتوسط.



وهذه ثانية مجموعة سفن أمريكية في البحر المتوسط، علما أن مجموعة حاملة "يو.إس.إس جيرالد آر فورد" تتواجد حاليا قبالة سواحل إسرائيل.