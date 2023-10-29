Babnet

بالصور .. حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" تدخل المتوسط

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 07:04 قراءة: 0 د, 25 ث
      
نشرت البحرية الأمريكية أمس السبت على منصة "X" صورا لحاملة الطائرات Eisenhower تعبر مضيق جبل طارق إلى البحر المتوسط.

وقالت البحرية الأمريكية: "لا يوجد بديل للحضور"، فيما علقت قيادة الحاملة على الصور بأن Eisenhower "جاهزة للردع والدفاع".

...

كما أظهرت بيانات تتبع السفن على موقع MarineTraffic.com يوم السبت أن الحاملة والمجموعة الهجومية المرافقة لها، عبرت مضيق جبل طارق ودخلت البحر الأبيض المتوسط.

وهذه ثانية مجموعة سفن أمريكية في البحر المتوسط، علما أن مجموعة حاملة "يو.إس.إس جيرالد آر فورد" تتواجد حاليا قبالة سواحل إسرائيل.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275932


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأحد 29 أكتوبر 2023 | 14 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:04
12:10
06:40
05:12
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet32°
24° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-21
34°-22
26°-20
27°-20
29°-17
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*