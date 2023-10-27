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"الجمعية العامة" تتبنى مشروع قرار عربيا يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية في غزة

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 23:12 قراءة: 0 د, 20 ث
      
نجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اعتماد مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وقبل يومين، أفادت وكالات إخبارية بأن الدول العربية أعدت مشروع قرار للجمعية العامة بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة.

...

وبحسب مشروع القرار، تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية.


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