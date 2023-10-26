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السويد تقرر ترحيل المهاجر العراقي الذي حرق القرآن ومنعه من العودة قبل 5 سنوات

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 19:46 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - أفادت وسائل إعلام سويدية أن المهاجر العراقي سلوان موميكا الذي قام بحرق القرآن في السويد ، لم يتم تجديد تصريح إقامته، وسيتم ترحيله مع منعه من العودة لمدة خمس سنوات.
ووفقا لما ذكرته قناة "TV4" السويدية نقلا عن المهاجر العراقي سلوان موميكا، فإن "دائرة الهجرة لم تجدد له تصريح الإقامة.

ونقلت القناة عن دائرة الهجرة في السويد أنه تقرر طرد المهاجر العراقي من البلاد، مشيرة إلى أنه نظرا لوجود عقبات أمام التنفيذ، تمت الموافقة على تصريح إقامة محدد المدة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024.
...


وأوضحت القناة أيضا أنه بعد ترحيل موميكا، سيتم منعه من العودة إلى السويد لمدة 5 سنوات.

وقام المهاجر العراقي في السويد سلوان موميكا أكثر من مرة بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو تحت حماية الشرطة السويدية.


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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 275804

Radhouane2  (France)  |Vendredi 27 Octobre 2023 à 08h 54m |           
هل ظن أنه بفعله سيتم قبول بينهم.
تبقى عربيا حتى لو كنت plus royaliste que le roi
مع العلم حتى لنصارى العرب ينظر اليهم أنهم في مرتبة أدنى من نصارى أوروبا أو أمريكا


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