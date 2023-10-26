تاياني: بالنسبة لإيطاليا حماس منظمة إرهابية

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، أن بلاده تعتبر حماس "منظمة إرهابية"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وأدلى تاياني بهذه التصريحات خلال اجتماع مجموعة حزب الشعب الأوروبي في بروكسل، على ضوء القمة الأوروبية اليوم، رداً على من طلب تفسيراً لكلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصف رجال ميليشيا حركة حماس الإسلامية الفلسطينية بأنهم "محررون" وليسوا إرهابيين، حيث قال تاياني إن تركيا "جزء من حلف شمال الأطلسي"، مجددًا التأكيد على أن "موقف إيطاليا واضح، حماس منظمة إرهابية".





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وبعد كلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد الوزير أن هذا ليس "الوقت المناسب لإثارة المزيد من الجدل"، مذكرا بأن غوتيريش أوضح موقفه.





ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف اشهداء والجرحى من الجانب الفلسطيني.



أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.