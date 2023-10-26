Babnet

تاياني: بالنسبة لإيطاليا حماس منظمة إرهابية

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 18:49 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، أن بلاده تعتبر حماس "منظمة إرهابية"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأدلى تاياني بهذه التصريحات خلال اجتماع مجموعة حزب الشعب الأوروبي في بروكسل، على ضوء القمة الأوروبية اليوم، رداً على من طلب تفسيراً لكلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصف رجال ميليشيا حركة حماس الإسلامية الفلسطينية بأنهم "محررون" وليسوا إرهابيين، حيث قال تاياني إن تركيا "جزء من حلف شمال الأطلسي"، مجددًا التأكيد على أن "موقف إيطاليا واضح، حماس منظمة إرهابية".

...

وبعد كلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد الوزير أن هذا ليس "الوقت المناسب لإثارة المزيد من الجدل"، مذكرا بأن غوتيريش أوضح موقفه.


ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف اشهداء والجرحى من الجانب الفلسطيني.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275797


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 27 أكتوبر 2023 | 12 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:05
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet29°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
27°-21
30°-20
33°-23
28°-21
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*