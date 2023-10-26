مصادر رسمية مصرية: الادعاءات الغربية بنشر قوات بريطانية بين مصر وغزة كاذبة

وكالات - أفاد مراسل RT في القاهرة، نقلا عن مصادر رسمية مصرية، أن الادعاءات الغربية بنشر قوات بريطانية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، عارية عن الصحة وكذب.



وتواصل القاهرة العمل والتنسيق من أجل ضمان استمرار فتح معبر رفح من أجل العمل على دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع لليوم 20 على التوالي.





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ويذكر أن الوساطة المصرية نجحت في وقت سابق بفتح معبر رفح البري، وإدخال شاحنات مساعدات إنسانية للقطاع.



كما نشرت "كتائب القسام" عملية إطلاق سراح رهينتين عبر وساطة مصرية وقالت إن المحتجزتين "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز" أفرج عنهما لدواع إنسانية ومرضية قاهرة.



ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 شهيدا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 16 ألف جريح في القطاع.



أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيليا.