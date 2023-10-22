الإفريقي.. أتعبت من سيأتي من بعدك

حياة بن يادم



صدق من قال الإفريقي عقلية، دخلتها كانت رسالة مجد للمقاومين، جمعية انتصرت للقضية الفلسطينية وصدحت بأعلى صوتها وبدون تلكأ

ألا إن نصر الله قريب،



الخزي على الحكام والمجد للقس ام،وعدنا الله ووعدكم بلفور، إن وعد الله حق،إما فلسطين وأما النار جيلا بعد جيل،مت عزيزا وإياك أن تنحني،مق ا ومة غ زة لا يدركها الخانعون،باقون ما بقي الزعتر والزيتون،ولم تكتف بالشعارات الناطقة بالعربية بل خاطبت الغرب بما يفهمونWe stand with palestine resistance until victoryالإفريقي أبدعت في زمن تهميش القضية واستدعت في دخلتها المسميات الحقيقية والدقيقة ولم تلجأ لمنطق التعويم ولا للمصطلحات المستعملة والخبيثة في التغطية الاعلامية لأغلب القنوات التونسية والعربية حيث تصدرت صورة اب و عبي دة المدارج ولم تخجل بذكر الق سا م.دخلة الإفريقي كانت رسالة للداخل وللمشهد الاعلامي التونسي المخجل والذي أبدع في توصيفه الاعلامي الحبيب الغريبي حيث دون " خجول أنا بهذا المشهد التلفزيوني التافه في بلدي وحتى بعض التغطيات اليتيمة حول غز ة التي اصطدمت بها بالصدفة هذه الأيام موغلة في البؤس والسطحية وأتعس من ذلك كله مؤثثة في البعض منها بالنطيحة والعرجاء وما أكل السبع نعم وألف نعم نكبة تونس في اعلامها اعلام الطناجر والمقالي الا من رحم ربك".رسالة الإفريقي عبارة على خطاب الم ق ا ومة جه ا د نصر او اس تش ها د وكأني بحال لسانها يقول لا خوف لا رعب القضية الفلسطينية ملك الشعب. هذا السقف العالي الذي رسمته الافريقي فريق الشعب لنفسها أتعبت من سيأتي من بعدها.