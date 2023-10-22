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الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم عن طريق الخطأ

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 16:35 قراءة: 0 د, 17 ث
      
وكالات - قال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الأحد، إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم عن طريق الخطأ.

وأفاد الناطق باسم الجيش بأن دبابة أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم.

...

وصرح المتحدث بأن الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله.

وأبدى الجيش الإسرائيلي أسفه عن الحادث.


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