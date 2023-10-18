Babnet

بسبب تضامنه مع فلسطين.. مسؤولة فرنسية تصف بنزيما بـ"عميل "حماس"

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 11:24 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وصفت الوزيرة الفرنسية السابقة نادين مورانو النجم الكروي كريم بنزيما بأنه "عميل لبروباغندا "حماس"، بعد تضامنه مع الفلسطينيين.

وقالت مورانو خلال استضافتها في قناة "سي نيوز" وإذاعة "أوروبا 1"، إن بنزيما اختار معسكره وبات "عميلا للبروباغندا التي تمارسها حماس وتهدف هي الأخرى لتحطيم إسرائيل".

...

واستنكرت مورانو وهي من الأسماء المهمة داخل حزب الجمهوريين عدم قيام بنزيما بأي خطوة تضامنية تجاه من سمتهم بـ"ضحايا حماس من الإسرائيليين".

ولم يقتصر الهجوم من مروانو بل وصل إلى السياسي اليميني المتطرف جون مسيحا الذي قال إن بنزيما يشعر بالارتباط بالأمة الإسلامية أكثر من فرنسا وهو مثل الكثيرين، فرنسي في الورق فقط.

ووجه بنزيما عبر حسابه الرسمي على منصة "X" رسالة دعم لسكان قطاع غزة، قال فيها: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".

وانضم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف نادي اتحاد جدة بعد نهاية عقده مع فريق ريال مدريد الإسباني، الذي لعب في صفوفه 14 عاما.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275289


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 18 أكتوبر 2023 | 3 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:08
17:41
15:14
12:11
06:29
05:03
الرطــوبة:
% 16
Babnet
Babnet35°
34° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-24
34°-22
35°-22
26°-19
27°-19
  • Avoirs en devises
    26670,8

  • (17 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35110 DT        1$ =3,18475 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 oct)   587,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*