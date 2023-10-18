Babnet

ارتفاع أسعار النفط بعد مأساة مستشفى "المعمداني" في غزة

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 09:24 قراءة: 0 د, 18 ث
      
ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط بعد مقتل المئات بضربة إسرائيلة لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، وازدياد المخاوف حول الإمدادات.

وبحلول الساعة 07:15 بالتوقيت العالمي، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.74% إلى 88.17 دولار للبرميل.

...

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.46% إلى 91.21 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275279


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 18 أكتوبر 2023 | 3 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:08
17:41
15:14
12:11
06:29
05:03
الرطــوبة:
% 24
Babnet
Babnet36°
28° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-24
34°-22
35°-22
26°-19
27°-19
  • Avoirs en devises
    26670,8

  • (17 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35110 DT        1$ =3,18475 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 oct)   587,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*