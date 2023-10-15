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البيت الأبيض يعلن أن مشاورات التطبيع بين السعودية وإسرائيل لم يتم تعليقها

Publié le Dimanche 15 Octobre 2023 - 18:46 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وكالات - أعلن مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك ساليفان، أن مشاورات التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل لم يتم تعليقها رسميا.

وقال سوليفان في معرض إجابته عن سؤال صحافي حول ما إذا كانت المفاوضات بين إسرائيل والسعودية حول تطبيع العلاقات تتواصل: "ليس هناك توقف رسمي .... أود أن أقول ببساطة إن الجهود الرئيسية والتركيز من وجهة نظر دبلوماسية، الولايات المتحدة تركز اليوم على الوضع الحالي (للصراع الفلسطيني الإسرائيلي)".
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وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن المملكة العربية السعودية جمدت الخطط التي تدعمها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين مطلعين، أن هذا الإجراء يشير إلى إعادة تفكير سريعة في أولويات سياستها الخارجية مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، حيث دفع الصراع المملكة إلى التعامل مع إيران، إذ تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول مكالمة هاتفية له من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بينما تحاول الرياض منع تصاعد أعمال العنف على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة.


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